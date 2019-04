Salvini: «Il calcio? Rimpiango i tre stranieri in campo»

Salvini torna al passato, al calcio con regole ristrette sugli stranieri. «Per quanto riguarda il calcio, rimpiango i tre stranieri in campo»: così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine di un comizio a Cantù, in provincia di Como, ha risposto a una domanda sulle polemiche attorno alla maratona di Trieste. Allora, ha aggiunto, «c'erano stranieri di qualità e tanti giovani italiani che rendevano la nazionale italiana fra le migliori al mondo. Adesso a volte non c'è neanche un giocatore italiano in campo. Secondo me bisogna aiutare i settori giovanili». «L'Atalanta è l'unica squadra lombarda decente rimasta. Questo sarà un pomeriggio di Brianza e di lago - ha aggiunto. Per soffrire aspetto stasera» ovvero la partita del Milan, di cui è tifoso Ultimo aggiornamento: 13:57





