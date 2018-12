Fiorentina-Juventus, il saluto romano dei tifosi juventini in Curva

Ultimo aggiornamento: 13:52

In piedi spalle al campo, bicchieri di birra in mano, tricolore che sventola erivolte all’obiettivo della fotocamera. Si è fatto immortalare così un gruppo diche, per ingannare il tempo in attesa di poter abbandonare definitivamente il settore ospiti, ha deciso di coronare la trasferta vinta, avvenuta sabato 1 dicembre, sfoggiando. Unache sta facendo il giro del web e che è stata pubblicata sulle pagine di riferimento del tifo organizzato juventino, scatenando la rabbia della rete. Impossibile stabilire l'appartenenza a un gruppo preciso, anche se lo stendardo mostrato riporta la scritta “Varese”.Non è la prima volta che tifosi juventini vengono ripresi mentre inneggiano al fascismo. Lo scorso anno, durante la partita fra Bologna e Juventus, diversi sostenitori bianconeri hanno marciato col braccio teso intonato cori storici del ventennio, a pochi metri dalla curva ospiti dedicata ad Arpad Weisz, l'allenatore ebreo ungherese ucciso ad Auschwitz nel 1944.sportiva, macchiata da episodi che nulla hanno a che fare con il calcio. Infatti prima della gara tra Fiorentina e Juventus è apparsa fuori dalla zona del prefiltraggio dello stadio la scritta-choc contro Scirea e le vittime dell’Heysel: “Heysel -39, Scirea brucia all’inferno” , frase subito fatta cancellare ma che ha suscitato numerose polemiche.