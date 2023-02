Salernitana-Lazio, probabili formazioni: allarme Pedro subito rientrato, ecco le scelte di Sarri

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Salernitana, sfida fondamentale per riprendere la corsa Champions dopo il ko con l’Atalanta. I biancocelesti si sono sbloccati in Conference dopo quattro partite senza vittoria e ora l’obiettivo sarà confermarsi in Serie A, magari infliggendo il primo dispiacere a Paulo Sousa. Sarri ha gestito il gruppo anche nella rifinitura odierna a Formello, ma all’Arechi sceglierà la miglior formazione possibile.

Le probabili scelte di Sarri

Un allenamento di vigilia iniziato con l’ansia per Sarri: vista la momentanea assenza di. Lo spagnolo non è al meglio per un fastidio muscolare e per questo si è allenato in maniera differenziata, ma da quanto emerso a Formello è in ripresa e partirà col gruppo nel pomeriggio verso la Campania. Rifinitura tutta incentrata sulle palle inattive e infine in una partita a campo ridotto nella quale come al solito Sarri ha mischiato le carte anche se nel 4-3-3 di domani non dovrebbero esserci grandi novità.tornerà in porta. Davanti a sé, sulla fascia destra sembra destinato ancora alla panchinaè stato di nuovo provato a destra e in questo modo verrebbe confermato l’assetto cona sinistra. Al centro ci sarà ancoraconal suo fianco. A centrocampostringerà i denti per completare l’assetto con i rientranti. Infine in attacco, nonostante l’allarme odierno, dovrebbe scendere in campo dal 1’ nel tridente con. Assenti quest’oggi gli infortunatie lo squalificato