Roma, Zidane ha rifiutato la panchina giallorossa: lo riportano dalla Spagna

Non solo Paulo Sousa, non Donadoni, nemmeno Blanc: Zidane. Si Zizou, l'ex juventino e pluricampione d'europa come allenatore e tecnico del Real Madrid. La Roma, secondo media spagnoli, aveva pensato a lui come eventuale tecnico dei giallorossi, quando le cose non funzionavano bene per Di Francesco. La notizia viene riportata dal portale spagnolo di mercato "fichajes.net" che aggiunge "la società giallorossa, non contenta della prima parte di stagione di Eusebio Di Francesco, avrebbe provato a prendere dei contatti con l’ex tecnico del Real Madrid che ora è senza panchina". La proposta è però stata rifiutata. Zizou avrebbe altre mire: Juventus o al Manchester United, tanto per fare due esempi. © RIPRODUZIONE RISERVATA