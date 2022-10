Zalewski: «Siamo più forti dell'Helsinki. Sul sintetico è un altro sport. Il freddo? Non inciderà»

Nicola Zalewski ha recuperato dalla gastroenterite che lo ha tenuto a riposo nella gara contro il Napoli. L'esterno giallorosso sarà titolare domani contro l’Helsinki: «Non c’è stato molto tempo per prepararla, siamo una squadra molto forte, capaci di mettere in difficoltà qualsiasi squadra che ci troviamo davanti. E sicuramente ci riusciremo». Ecco la conferenza stampa integrale.

Qual è la sua opinione sul campo artificiale?

«È una cosa nuova, ci abbiamo giocato due volte l’anno scorso. non capita tutte le domeniche, possiamo definirlo un altro sport. Ma cercheremo di fare il massimo per portare a casa i tre punti».

Arrivate da un paese caldo, qui è più freddo. Le condizioni climatiche possono incidere?

«Ci aspettavamo queste condizioni. Posso dire che sicuramente non ci faremo caso, non è una cosa che condizionerà la partita. Cercheremo solo portare a casa la vittoria».

Come avete assorbito la sconfitta contro il Napoli? Come cambia il tuo gioco in base al modulo?

«Le differenze per me che gioco sulla fascia sono minime. L’esterno deve fare la fascia sia in attacco che in difesa. Siamo fortunati che possiamo giocare di giovedì per dimenticare in fretta la sconfitta che è arrivata immeritatamente visti gli episodi. Una partita così viene caratterizzata da episodi che loro hanno sfruttato e noi un po’ meno».

Non dovrebbe avere nelle gambe più gol?

«Sicuramente dobbiamo creare un po’ di più in fase offensiva, ma sono sicuramente contento di quello che sto facendo io e i miei compagni di reparto. Stiamo facendo un buon lavoro per mettere in condizione gli attaccanti e i trequartisti di fare gol. A livello personale l’annata è iniziata in modo non fortunato, ho avuto qualche piccolo infortunio e la gastroenterite domenica, sono guarito in due giorni e adesso sono pronto per domani».

Come avete preparato la partita?

«Abbiamo preparato la nostra partita con tutto il rispetto per l’avversario. Non c’è stato molto tempo per prepararla, siamo un gruppo molto forte, capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra che ci troviamo davanti. E sicuramente ci riusciremo».