Helsinki-Roma, Mourinho sorride a metà: ritrova Pellegrini, ma perde Matic per un fastidio all'adduttore

Lorenzo Pellegrini torna ad allenarsi dopo il fastidio muscolare accusato al termine di Roma-Napoli. Il centrocampista ha preso parte alla seduta di rifinitura alla vigilia della gara contro l’Helsinki (presente anche Ryan Friedkin) e, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe giocare a centrocampo nel ruolo di mezzala con Cristante e Camara. Non ci sarà Matic per via di un fastidio all’adduttore, non si è allenato e non partirà per la Finlandia. Fuori anche Nicolò Zaniolo, squalifica due turni per un fallo di reazione contro il Real Betis. I giallorossi stanno studiando come presentare il ricorso, ma appare complicato uno sconto di pena.

Roma, la probabile formazione contro l'Helsinki

In difesa Kumbulla potrebbe far rifiatare Smalling, confermati invece Mancini e Ibanez. Sulla corsia di destra tornerà Karsdorp uscito con una borsa del ghiaccio sul ginocchio operato al termine di Roma-Napoli. A sinistra ci sarà Zalewski dopo la gastroenterite di sabato notte che lo ha costretto al riposo. Pronti a subentrare anche Spinazzola ed El Shaarawy. In attacco spazio alla coppia Abraham-Belotti alla disperata ricerca del gol.