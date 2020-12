Roma, Villar a pranzo con Totti: «Sono senza parole»

Non è da tutti trascorrere qualche ora a pranzo con Francesco Totti. Ne è consapevole Gonzalo Villar che oggi ha postato una storia su Instagram assieme all’ex campione romanista: «Sono senza parole per aver potuto condividere un pranzo con te, leggenda», ha scritto il centrocampista. Villar si sta ritagliando un posto da titolare nella Roma, nelle ultime tre prtite di campionato Fonseca lo ha sempre schierato titolare, segnale che lo spagnalo sta scalando le gerarchie. Villar e Totti si erano incontrati per la prima volta lo scorso febbraio e, anche in quel caso, l’ex Elche aveva postato una foto sul suo profilo Instagram

