Roma-Torino diretta live dalle 20.45: tornano Smalling e Mancini. Pedro in panchina

La Roma cerca continuità dopo il bel successo in trasferta contro il Bologna. All'Olimpico arriva il Torino in una disperata situazione di classifica. Fonseca cambia in difesa: si rivedono Mancini e Smalling mentre in attacco confermato il tandem di trequartisti composto da Pellegrini e Mkhitaryan che partiranno alle spalle di Dzeko. Panchina per Pedro.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca.

TORINO: Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Gojak, Meite, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti. All. Giampaolo.

Ultimo aggiornamento: 20:31

