Grazie alla sorprendente vittoria di Mosca di 15 giorni fa, i cechi del Viktoria Plzen si sono rimessi in gioco per la conquista di un posto nei sedicesimi di finale di Europa League; fondamentale sarà questa sera fare punti contro la Roma, già agli ottavi come seconda, sperando che al contempo il CSKA Mosca perda a Madrid, ma in ogni caso se cechi e russi arrivassero a pari punti sarebbero i primi a passare in virtù del miglior risultato negli scontri diretti.