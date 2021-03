Roma, Veretout rientrerà dopo la sosta. Fonseca concede tre giorni di stop

La Roma si prepara ad affrontare il definitivo tour de force in vista della fine del campionato. I giallorossi sono l’unica squadra ad essere rimasta a gareggiare nelle competizioni europee, un fattore che, oltre a dare lustro alla società, rappresenta un impegno dispendioso dal punto di visita atletico. È per questo che il tecnico ha concesso ben tre giorni di riposo (ripresa lunedì) ai calciatori rimasti a Trigoria. Tra questi c’è anche Jordan Veretout fermo da quasi un mese per una lesione muscolare, un infortunio che ha inciso sul rendimento della squadra (senza di lui due sconfitte e una vittoria in campionato) e che l’ha di fatto estromessa dalla lotta Champions. Il francese è anche il secondo giocatore più prolifico dei giallorossi (11 gol all’attivo in stagione), oltre a essere uno dei più impiegati da Fonseca. Un rendimento che lo ha messo sotto la lente d’ingrandimento di altri club italiani ed esterni tre cui il Napoli che la scorsa estate ha provato ad acquistarlo. Jordan, però, è a un passo dal firmare il rinnovo con la Roma che prevede anche un adeguamento di stipendio: «Nei mesi scorsi abbiamo parlato di rinnovo, per cui credo che sia impossibile che Veretout venga al Napoli», ha rivelato il suo agente Mario Giuffredi a Radio kiss Kiss.

