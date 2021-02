Roma, gli ultras contro Pallotta: «Clown stai zitto»

«Pallotta clown stai zitto», firmato il gruppo ultras Roma. È questo il testo dello striscione apparso davanti allo stadio Flaminio a cui è allegata la frase “mera utilizzatrice”. Il riferimento è al comunicato diffuso ieri dalla Roma in cui è stata espressa la decisione di scartare definitivamente il progetto Stadio della Roma nell'area Tor di Valle, tra i motivi elencati anche il fatto che «la società sarebbe stata mera utilizzatrice dell’impianto». L’ex presidente giallorosso Pallotta, appresa la notizia ha espresso attraverso dei tweet la sua frustazione: «Qualche co…ne (sapete bene di chi parlo) ha rovinato quello che sarebbe stato un grande progetto per tutti. Triste. Zero costi per la città, avremmo investito 200 milioni nelle infrastrutture».

© RIPRODUZIONE RISERVATA