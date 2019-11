Roma, tutti pazzi per Zaniolo. Ranieri: «Una forza della natura», mamma Francesca: «Gli auguro il Pallone d'Oro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La doppietta in Azzurro diha solo confermato quanto il centrocampista dellaabbia le caratteristiche giuste per diventare tra i più grandi calciatori dell asua generazione. I paragoni sui social si sono sprecati, molti tifosi giallorossi vedendolo esultare con le braccia aperte hanno pensato a, ma chi di calcio ha esperienza come Claudioè convinto che bisogna andarci con in piedi di piombo: «È una forza della natura e sta migliorando partita dopo partita. Bisogna stare calmi perché deve crescere, meglio che lo faccia in sordina senza troppi riflettori. Non è l’erede di Totti. È un’ottimo giocatore che può diventare un campione se ascolta i consigli dei suoi allenatori», le parole del tecnico a Sky Sport. Da un estremo all’altro. Sicuramente più entusiasta nelle esternazioni è la mammache con difficoltà tiene a freno la felicità nel vedere suo figlio ai vertici del calcio italiano: «Io per lui spero che un giorno vinca il Pallone d’Oro, ma per il momento vive alla giornata. Nicolò non ha mai avuto problemi con la Roma, e il baciare la maglia è stato un modo per ringraziare i tifosi. I tatuaggi che ha sono per la sua famiglia e ai suoi affetti. Spero che continui così con la sua umiltà e semplicità», le parole della mamma social a Rete Sport.