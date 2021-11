Roma-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Hanno regalato giocate, spettacolo, e anche gol - che non fa mai male -, Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo insieme, giovedì sera, sempre all'Olimpico, contro lo Zorya in Conference League, e quindi sì: José Mourinho, per un'altra sfida, sempre tra le mura amiche, contro il Torino riproporrà la coppia di coppa in attacco. A centrocampo, invece, la Roma giocherà con Darboe, Pellegrni ed El Shaarawy. Mentre gli uomini di Ivan Juric saranno trainati da Andrea Belotti, ancora in cerca della forma migliore. Ecco, tutte le probabili.

APPROFONDIMENTI L'ATTACCO Zaniolo e Abraham, la Roma ha trovato una nuova coppia IL REGALO La Roma regala kit da gioco all'ex squadra di Felix:... SPORT Mourinho: «Non mi aspetto nulla da Zaniolo, mi aspetto...

SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-TORINO

Roma-Torino, le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 55 Darboe, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 77 Mkhitaryan; 22 Zaniolo, 9 Abraham. All. Mourinho

TORINO (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Bremer, 99 Buongiorno; 17 Singo, 10 Lukic, 4 Pobega, 27 Vojvoda; 77 Linetty, 17 Brekalo; 9 Belotti. All. Juric

Dove vederla in tv e in diretta streaming

La partita tra Roma e Torino di domenica 28 novembre alle ore 18 sarà visibile esclusivamente su Dazn. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di Dazn su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di Dazn e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv. La diretta testuale sarà disponibile invece sul sito del Messaggero.it.