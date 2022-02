Roma, i tifosi tornano allo stadio: con il Genoa 30 mila presenze. Il bilancio all’Olimpico è in attivo

I tifosi tornano a riempire gli spalti dello stadio Olimpico: sabato pomeriggio (ore 18) in occasione di Roma-Genoa saranno presenti circa 30 mila spettatori. Quasi un sold out - che sarebbe raggiunto con 34 mila presenze - con lo stadio accessibile al 50%. José Mourinho potrà festeggiare le sue 100 panchine in Serie A con la Curva Sud al gran completo, come ha fatto in occasione di Roma-Sassuolo (2-1) in cui celebrava le 1000 panchine da allenatore. Nelle ultime tre partite vinte (due di campionato e una Coppa Italia), lo stadio era accessibile solo a 5.000 persone e il club ha escogitato una serie di iniziative per non scontentare nessuno: da una sorta di “lotteria” per estrarre i pochi fortunati che avrebbero potuto accedere all’impianto, alla possibilità di essere rimborsati o di cambiare il proprio biglietto con uno di Conference League. La politica della società è dare la priorità ai 21.700 abbonati, tutti potranno accedere all’Olimpico: nessun problema per chi ha la tessera in Monte Mario, Tribuna Tevere e Curva Nord, qualche accortezza invece per chi è abbonato in Curva di Distinti Sud dove la capienza è ridotta a 4.400 persone. Circa il 70% ha effettuato il cambio posto volontario pagando un sovrapprezzo di 10 euro in Tribuna Tevere o 20 in Monte Mario, gli altri sono stati trasferiti senza sovrapprezzo in Curva Nord.

Olimpico: il bilancio della Roma è in attivo

In attesa che gli stadi tornino accessibili totalmente - prima al 75% e poi al 100% - la Roma si gode parte del suo pubblico. Lo stadio Olimpico rappresenta una sorta di fortino per i giallorossi che in campionato hanno inanellato 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, per un totale di 23 punti. In trasferta, invece, sono 5 vittorie e 6 sconfitte. La squadra migliore in Italia tra le mura domestiche è l’Inter (9 vittorie e 2 pareggi), a seguire Napoli, Torino, Milan e i giallorossi al quinto posto.

I numeri: i tifosi della Roma i più presenti in Serie A

Con capienza al 75%, la Roma è la prima squadra per percentuale di riempimento dello stadio (91,4%), a seguire Milan (83,3%), l’Inter (80,7) e la Juventus (72%). Al primo posto anche per media spettatori (48.527). Dal 2004 ad oggi, solo in altre 5 stagioni la media spettatori è stata superiore ai 40.000 (2005-06 - 41.933, 2009-10 – 40.975, 2012-13 – 40.179, 2013-14 – 40.910, 2014-15 – 40.135).