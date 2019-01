Roma, test a Trigoria per De Rossi. Perotti e Jesus si curano in Spagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Perotti e Jesus ricorrono alla clinica Corachan di Barcellona. Mentre in Argentina circola per l’ennesima volta la voce dell’interessamento del Boca, per porre fine al calvario che lo perseguita da inizio stagione (prima un problema alla caviglia, poi a seguire ko al flessore e due volte al polpaccio), l’argentino è volato in Spagna per sottoporsi, come già accaduto a Pastore a dicembre, ai fattori della crescita. È l’ennesimo tentativo per uscire fuori da un tunnel che sinora gli ha concesso di scendere in campo appena 5 volte (4 in campionato) per un totale di 218 minuti. Ci vorranno almeno tre settimane per rivederlo in campo. Stesse indicazioni, bene o male, per Jesus che dovrebbe tornare a metà febbraio.ACCERTAMENTI PER UNDERPiù o meno la prognosi per l’infortunio al retto femorale di Under. Il turco oggi svolgerà gli esami che regaleranno un quadro più preciso sui tempi di recupero che non dovrebbero discostarsi dal mese di stop. La Roma conta già 36 infortuni stagionali, di cui 26 di natura muscolare comprese le ricadute. Un numero che lo scorso anno aveva raggiunto ad aprile e che in questa stagione è arrivato con tre mesi d’anticipo. Come annunciato venerdì da Di Francesco, probabilmente già questa mattina De Rossi tornerà ad allenarsi con il gruppo. Il capitano non gioca dal 28 ottobre (trasferta a Napoli) e vederlo nuovamente con la squadra sarebbe un bel segnale per il completo recupero del calciatore (sofferente per una lesione alla cartilagine). Ieri s’è allenato da solo a Trigoria e oggi è atteso alla prova del campo. Toccherà a Daniele decidere se forzare o meno: lo staff si affida alle sue sensazioni. Se non ci saranno imprevisti, questi due recuperi allentano la morsa sul mercato. Eusebio si augurerebbe almeno un innesto ma il budget a disposizione non ammette deroghe. Da monitorare, in uscita, la posizione di Defrel che spinge per andare via da Genova. Se rientrasse a Trigoria, sarebbe solo di passaggio. In Premier ha richieste dal Newcastle e dal Fulham ma in pole rimane l’Atalanta che preme per averlo subito. Se ne riparlerà dopo domenica. Diventerebbe un anticipo per poi prendere Mancini.