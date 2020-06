Roma tappezzata di manifesti contro la gestione Pallotta: «Svendita totale per rinnovo assortimento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si ferma la protesta degli ultras dellacontro la gestione del club del presidente. Dopo gli striscioni esposti nei pressi della sede dell’Eur, la Capitale è stata tappezzata di manifesti che ironizzano sull’attuale situazione societaria: «Svendita totale dal 1 settembre 2020 per rinnovo assortimento», si legge sul volantino che riporta anche le foto di«sconto 30%»,«sconto 40%»,«sconto 25%»,«sconto 35%» e«sconto 50%» e al lato la scritta «36 rate tasso zero». La contestazione nasce delle continue cessioni estive che hanno caratterizzato la gestione Pallotta e che anche nella prossima finestra di mercato non mancheranno. I volantini sono stati affissi in quasi tutti i quartieri della Capitale: da Cinecittà alla Ponte Milvio, passando per l’Eur, Tuscolana, Primavalle, Aurelia, sono comparsi davanti tutti i Roma Store, sui cancelli del centro sportivo di Trigoria e sulle porte della nuova sede i viale Tolstoj