Roma, Smalling ko: affaticamento muscolare. In dubbio per il Sassuolo

Paulo Fonseca dove correre ai ripari in difesa. Il nuovo acquisto Chris Smalling ha subito un affaticamento muscolare che lo potrebbe escludere dalla gara contro il Sassuolo, domani il test decisino. Accanto a Federico Fazio, dunque, potrebbe giocare titolare Gianluca Mancini anche lui neo acquisto prelevato dall’Atalanta. Se l’infortunio dovesse escludere l’ex United dalla terza uscita stagionale della Roma, si tratterebbe del quinto guaio muscolare in casa Roma da inizio campionato dopo quelli di Spinazzola, Perotti, Zappacosta e Under.

Ultimo aggiornamento: 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA