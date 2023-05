Roma, striscione degli ultras all'Olimpico: «Sogni di una notte europea. Buon viaggio romanisti»

Sale tensione in vista della finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Ieri notte alcuni ultras della Curva Sud si sono ritrovati davanti lo stadio Olimpico con uno striscione: «Sogni di una notte europea. Buon viaggio romanisti», è il messaggio dei tifosi a tutti quelli che in queste ore sono in partenza per l’Ungheria.

Si tratta di oltre 20mila persone che raggiungeranno Budapest nelle prossime 36 ore. Una vera e propria invasione che avverrà con ogni mezzo: aerei, auto, treni e pullman. A Budapest è già tutto pronto per l’accoglienza: è stata allestita la fan zone presso il City Park e domani a circa 2 ore dalla partita da lì partirà il corteo dei tifosi verso la Puskas Arena.