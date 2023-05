Roma-Siviglia, la Fan Zone di Budapest è in allestimento: domani alle 11 l'apertura. Tutto quello che c'è da sapere

Budapest si sta preparando al giorno della finalissima. nei pressi dello stadio stanno terminando gli ultimi lavori per accogliere il pubblico, mentre la Fan Zone della Roma è in allestimento. Aprirà domani 31 maggio alle ore 11, gli operai in queste ore stanno montando il palco, gli stand che distribuiranno cibo e bevande, i tavoli, i bagni chimici e fissando i teli brandizzati As Roma. Saranno presenti Playground, biliardino, foot tennis e sarà proposto un ricco palinsesto per coinvolgere i tifosi. La fan zone della Roma a Budapest si trova al centro del City Park a 200 metri verso Sud del laghetto. È stato installato un enorme recinto per delimitare l’area che può contenere fino a 15mila persone. All’interno saranno presenti anche degli stand Uefa per dare eventuale supporto ai tifosi. Un esempio? Se qualcuno dovesse perdersi il cellulare (indispensabile per entrare allo stadio), recandosi all’info point Uefa verrà trovata la soluzione per fornire al tifoso il titolo d’accesso. Insomma, tutti solo al lavoro per rendere impeccabile l’organizzazione. Sempre dalla fan zone partirà il corteo verso la Puskas Arena a circa 2 ore dal fischio d’inizio della partita.

Come arrivare alla Fan zone della Roma a Budapest

Il Fan Meeting Point della Roma è indicato come punto di raccolta per dirigersi verso la Puskás Aréna.

Da qui, non sono predisposte navette per recarsi presso lo stadio. Dunque, se non si vuole partecipare al corteo la soluzione consigliata è quella di affidarsi ai taxi (comunicando al tassista il drop off al P5) o mezzi privati. Per tutti coloro che invece si vorranno recare direttamente allo stadio, senza passare per dalla Fan zone, si consiglia di scendere alla fermata Keleti della linea metro M4 (la più vicina allo stadio). Il Parcheggio P5 (Parcheggio riservato ai disabili nei pressi dello stadio), prenotabile solo in fase di acquisto del tagliando, è riservato a chi viene con la propria auto.