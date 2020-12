Roma, si fermano Spinazzola e Mirante: lesione muscolare. Out contro la Samp

Non comincerà nel migliore dei modi il 2021 della Roma: Spinazzola e Mirante resteranno in infermeria in occasione della partita contro la Sampdoria del 3 gennaio. Il terzino sinistro ha riportato una lesione di primo grado ai flessori della coscia sinistra, mentre il portiere ha subito lo stesso infortunio alla gamba destra durante il match contro il Cagliari chiedendo il cambio al 73’. Spinazzola, che si è sposato durante la pausa natalizia con la compagna Miriam, è fermo dal match con l’Atalanta dello scorso 20 dicembre in cui ha chiesto il cambio al 20’ della ripresa. Si tratta rispettivamente degli infortuni numero 36 e 37 in casa Roma da inizio stagione (15 i muscolari).

