Roma, si fermano Pedro e Mkhitaryan: a rischio per la sfida contro lo Spezia

La Roma perde altri due tasselli in vista della partita di campionato contro lo Spezia: Pedro e Mkhitaryan hanno accusato dei problemi muscolari e sono in forte dubbio per la sfida di sabato alle 15. L’armeno ha lasciato il campo in Coppa Italia al 39’ del secondo tempo e già in quell’occasione aveva accusato dei fastidi. Pedro, invece, ha recuperato una settimana fa dall’infortunio al bicipite femorale. Due forfait eccellenti che mettono in emergenza il reparto, Fonseca dovrà affidarsi a Carles Perez (solo una volta titolare in questo campionato) e a Lorenzo Pellegrini. In difesa è squalificato Mancini, la linea sarà composta Ibanez, Smalling e Kumbulla, mentre a centrocampo spazio a Veretout e Cristante (o Villar) con Karsdorp e Spinazzola ai lati.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Roma, fiducia senza appello per Fonseca: i Friedkin già... IL FOCUS Roma, il mercato che non c'è frena Fonseca e limita i suoi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA