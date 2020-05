Roma, shopping e relax: il pomeriggio alternativo di Fonseca

Una passeggiata nel centro di Roma, aspettando la ripresa del campionato. Paulo Fonseca si concede un pomeriggio di shopping a due passi da Piazza di Spagna e Fontana di Trevi. L’allenatore della Roma è stato avvistato insieme alla moglie alla Rinascente in via del Tritone. La mascherina scura, obbligatoria nei negozi, non ha impedito ad alcuni tifosi giallorossi di riconoscerlo, chiedendogli una foto. Fonseca ha accontentato i fan, rispettando la distanza interpersonale, come previsto dalle prescrizioni per evitare la diffusione del contagio da Covid-19. Insomma, il tecnico portoghese, atteso in estate da un tour de force niente male tra Serie A ed Europa League, ha preferito le prestigiose boutique della Capitale alle località del litorale, ma da lunedì dovrà dedicarsi solo alla tattica. Ultimo aggiornamento: 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA