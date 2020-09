Roma, il 5 settembre amichevole contro la Sambenedettese. Salta quella con il Benevento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio di programma per la Roma di Fonseca: il 5 settembre i giallorossi affronteranno la Sambenedettese a Trigoria al posto del Benevento di Pippo Inzaghi. Un cambio reso necessario dalle troppe assenze in casa giallorossa, il portoghese, infatti, non potrà contare sui 13 nazionali partiti per raggiungere le rispettive selezioni e sui calciatori positivi al Covid-19 (Mirante, Perez, Kluivert e Peres) oltre agli infortunati Pedro (sub-lussazione alla spalla destra) e Pastore (operato recentemente all’anca sinistra). Affrontare un club neopromosso in Serie A con così pochi titolari potrebbe essere controproducente ed è per questo la scelta è ricaduta sui rossoblu attualmente in Serie C.