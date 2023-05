Roma, 300 tifosi scortano il pullman della squadra da Trigoria all'Olimpico tra striscioni e fumogeni

«Questi ragazzi meritano qualcosa di speciale lunedì quando partiamo da Trigoria per andare alla partita». José Mourinho chiama e i tifosi della Roma e loro rispondono. In circa 300 si sono radunati davanti al centro sportivo di Trigoria in attesa dell’uscita del pullman diretto allo stadio Olimpico. I tifosi della Curva Sud si sono presentati prevalentemente in scooter per seguire il tragitto più facilmente. I primi ultras sono cominciati ad arrivare intorno alle 13.45 e i blindati delle forze dell’ordine posizionati a presidio di piazzale Dino Viola li hanno contenuti non facendoli avvinare all’ingresso. I tifosi hanno mostrato uno striscione con scritto «Avanti guerreri oggi un’altra vittoria».