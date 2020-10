Roma, ritrovata ragazza scomparsa presente sul video-annuncio dell'acquisto di Smalling

Un’adolescente apparsa nel video che annunciava l’acquisto di Smalling è stata ritrovata in salute in Italia.

La ragazza ha 17 anni e dopo essere stata individuata le sue generalità non possono più essere mostrate per motivi legali. Si tratta del settimo caso di ritrovamento tra i minori scomparsi inclusi nella campagna lanciata sui social nell’estate del 2019 dalla Roma.

Grazie alla collaborazione con l’International Centre for Missing and Exploited Children e la Polizia di Stato, la Roma ha incluso la fotografia ella ragazza, che aveva fatto perdere le proprie tracce dal 7 agosto, nei video che annunciavano gli ingaggi di Pedro, Kumbulla, Borja Mayoral e, in ultimo, di Smalling.

Oltre alla diciassettenne, i video contenevano anche diversi casi di minori scomparsi in tutto il mondo e hanno ottenuto complessivamente più di 2 milioni di visualizzazioni, tra Twitter, Facebook e Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA