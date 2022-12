La Roma è sbarcata a Faro, al via il ritiro. Per Mourinho suggestione da ct del Portogallo, ma alle domande non risponde

Prende il via il ritiro della Roma in Portogallo, in Algarve. Da oggi, per una settimana, i giallorossi prepareranno il rientro in Serie A e la prima partita contro il Bologna. Assieme alla squadra è partito anche Wijnaldum in via di recupero dalla frattura alla tibia rimediata ad agosto, ci sono anche Belotti e Darboe. Tre le amichevoli previste: contro il Cadice (16 dicembre), Casa Pia (19 dicembre) e RKC Waalwijk (22 dicembre).

Dopo la partenza nel primo pomeriggio, la Roma è arrivata a Faro alle ore 17 locali. Rispetto a questa estate quando ad accogliere la squadra all’aeroporto erano presenti soltanto un paio di giornalisti italiani, oggi i media portoghesi sono in gran numero. Mezz’ora fa infatti il ct Santos è stato sollevato dall’incarico e in Portogallo è forte la suggestione legata a Mourinho come possibile successore. Si tratta, almeno per ora, di una semplice suggestione. Uscito dal Gate, il tecnico giallorosso non ha risposto alle numerose domande che gli sono state poste sulla possibilità di vederlo come futuro selezionatore lusitano. Mou non ha però perso il buon umore raccogliendo da terra la spugnetta del microfono di un reporter portoghese per poi consegnarla al diretto interessato sorridendo: "Stai attento". Anche per i media locali il favorito è il ct dell’Under 21 Rui Jorge, ma finché non vi sarà il no ufficiale di José, sognare non costa nulla.