Roma, Ranieri: «De Rossi mi ha detto: felice di chiudere con te»

Anche Claudio Ranieri va via, lasciando la squadra al sesto posto che consente ai giallorossi di accedere ai preliminari di Europa League. «Daniele mi ha detto 'sono contento che finisco insieme a te staserà - rivela il tecnico nel dopo partita -. Chi al posto mio? Non lo so, ma da tifoso gli auguro il meglio. Le lacrime di commozione? Era la pioggia... Sono belle emozioni, devo ringraziare i tifosi. Non me lo aspettavo». Riguardo al risultato del campo, Ranieri non nasconde poi un pizzico di rammarico: «Volevo portare la Roma in Champions, e mi spiace non essere riuscito in questa impresa, ma vado via soddisfatto e convinto di aver fatto il massimo. Cosa si è perso oggi Pallotta? L'amore, quello per Daniele e per la Roma. Credo però che avrà visto tutto in diretta in America, e ancora di più avrà capito cosa vuol dire essere il presidente della Roma».





