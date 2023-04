Roma, il quarto posto potrebbe non bastare per andare in Champions league: ecco perché (e tutti gli scenari)

La Roma ha cinque punti sulla quinta in classifica (Inter) e tre sulla quarta (Milan). Ma giocare la Champions league del prossimo anno potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. L’accesso alla massima competizione europea può arrivare con la vittoria dell’Europa League o qualificandosi tra le prime quattro.

Roma, il quarto posto potrebbe non bastare

I giallorossi per accedere attraverso il campionato devono sperare che non vengano restituiti i 15 punti tolti alla Juventus. Inoltre, la quarta classificata in campionato potrebbe finire in Europa League qualora una italiana vinca la Champions e un’altra l’Europa Legue. Ad esempio se una tra Milan e Inter vincesse la Champions, la Juve l’Europa League e la Roma dovesse finire quarta in Serie A, non giocherebbe nell’Europa dei grandi.