Roma, Abraham torna al gol dopo oltre due mesi e si candida per il Feyenoord. Tammy e Dybala insieme per la rimonta europea

Settantuno giorni dopo Tammy Abraham torna al gol. Due mesi e 11 giorni in cui l’inglese non ha mai centrato la porta in Serie A ed Europa League, un periodo lunghissimo per un attaccante che lo scorso anno aveva segnato 27 reti e ora è a quota 8. Il gol è arrivato ieri contro l’Udinese, il terzo che ha chiuso definitivamente la partita, un colpo di testa su cross dalla sinistra di Spinazzola.

Una rete che non ha spostato nulla ai fini del risultato, ma che potrebbe aver contribuito sbloccare l’attaccante. Forse ad aiutare anche l’ingresso in campo dalla panchina al 75’ in una partita che non aveva più nulla da dire. Tammy non ha sentito il peso delle responsabilità e ha giocato con più leggerezza e serenità. L’inglese ha un valore xG di 9,9, significa che oltre ai gol che ha segnato ne avrebbe potuti realizzare altri 10 in base alle occasioni che gli sono capitate tra i piedi. Non solo, la Roma è la squadra con il valore più alto in Serie A (45,2) e questo vuol dire che potenzialmente il distacco dalle concorrenti per la Champions sarebbe potuto essere più ampio (non accadeva da 6 anni che i giallorossi alle 30/a giornata avessero 5 punti o più di distacco dalla quinta). Nessun rimpianto, perché la stagione ancora non è finita e l’ultimo mese e mezzo può essere determinante.

La lussazione alla spalla sembra ormai superata (ieri ha giocato con una evidente fasciatura) e Abraham si candida per un posto da titolare contro il Feyenoord. Così come Dybala rimasto in tribuna con i bianconeri, ma motivato ad esserci nel secondo quarto di finale di giovedì. Insieme possono fare la differenza, perché realizzare due gol agli olandesi senza subirne per passare il turno, non sarà impresa facile considerando le difficoltà a segnare che ha avuto la Roma in quest’anno.