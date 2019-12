Pellegrini: «Con la Spal mi hanno tolto il gol, stavolta è tutto mio. Mi serviva proprio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lorenzo Pellegrini uomo del match di Firenze, ai microfoni di Skya a fine partita.«È una cosa su cui lavoriamo molto, il fatto di dominare le partite. Loro sono un’ottima squadra, ci hanno messo molto in difficoltà, soprattutto quando hanno segnato il gol, ma siamo stati bravi e fortunati perché abbiamo trovato il 3-1 e, poi, dopo il 4-1, è stato più semplice».«Sono molto contento, perché lo cercavo da tanto. Contro la Spal c’è stata una deviazione e la Lega ha deciso di togliermelo, ma per me non c’è problema. Avranno fatto le loro considerazioni e hanno fatto questa scelta. Oggi sono veramente tanto contento per questo gol, che mi serviva».«Nessuno. Abbiamo dato il segnale che ci siamo, che abbiamo voglia di giocare, di vincere, di divertirci e di migliorare. Solo questo».«Si, assolutamente, questo si. Penso sia la cosa fondamentale per, poi, riuscire a vincere le partite».