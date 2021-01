Roma, Pedro recupera per il derby: oggi primo allenamento con la squadra

Paulo Fonseca recupera Pedro in vista del derby di venerdì (ore 20.45): l’attaccante oggi è tornato ad allenarsi con la squadra dopo i 13 giorni di stop per un infortunio muscolare al flessore della coscia destra. A due giorni dal match contro la Lazio, dunque, lo spagnolo si candida per un posto tra i titolari anche se il tecnico potrebbe scegliere di farlo partire inizialmente dalla panchina. Al suo posto giocherà Pellegrini promosso trequartista dopo le ottime prestazioni inanellate durante l’assenza di Pedro, in linea mediana, invece, la coppia Veretout-Villar. Si gioca un posto anche Cristante pronto a sostituire l’ex Elche. Restano in infermeria Santon, Mirante e Calafiori.

