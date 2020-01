La Roma si fa in... 4: i giallorossi sono stati disastrosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoPrimo tempo vergognoso, lampi di dignita’ nella ripresa. Benino i subentrati. Maluccio tutti gli altri.PAU LOPEZ 5,5Stavolta si limita spesso all’ordinario e non si esibisce in gesti straordinari. Infatti prende tre gol. Dice di no solo a Higuain.FLORENZI 4Perde un pallone e si ferma a pensare: Ronaldo raccoglie, ringrazia e lo fulmina (primo gol in Coppa Italia), senza nemmeno faticare troppo. Di buono un cross che Kluivert non sa raccogliere. Si pappa il gol del 2-3, che poteva cambiare la storia. Non funziona nemmeno come esterno alto, in difficolta’ con Cuadrado. Improponibile, scarico.MANCINI 4Serata da dimenticare, si attarda su Ronaldo e concede un lasciapassare in area a Bentancour, che la mette dentro dopo aver chiesto “scusi, permesso”. Dà una bella palla a Florenzi, ma è l’unico lampo.SMALLING 5Cerca di tappare qualche buco, quando capisce che non è aria si accascia anche lui. Tiene meglio, come tutti, nella ripresa.KOLAROV 4Passeggia e si fa scherzare da Douglas Costa, come un topo quando prende in giro il gatto. Nel finale sfiora il gol.DIAWARA 5,5Meno preciso del solito, non riesce mai ad alzare la squadra in attacco. Sta solo a rincorrere e nel finale si fa pure male.CRISTANTE 4Impacciato, spaesato, fatica a trovare il ritmo. Commette falli insoliti, di frustrazione e non di tigna. Lascia spesso un buco, dove si infilano a turno un po’ tutti.UNDER 5Non la struscia mai, o quasi, nel primo tempo, un filo più pimpante nella ripresa. Il suo gol allo stadio (compartecipazione di Buffon) arriva 1935 giorni dopo quello di Iturbe. E l’accostamento è già inquietante.PELLEGRINI 5,5Vive di qualche giocata, con una di queste fa guadagnare la serata a Buffon.KLUIVERT 4,5Ha una mezza chance sullo zero a zero ma non ci arriva come dovrebbe. Perde tutti i duelli. Evanescente.KALINIC 4Non fa pressing sul portatore, non si libera, non aiuta, insomma il contrario di ciò che si chiede a un centravanti. Ha una palla gol nella ripresa, la sbaglia - colpendo il palo - da mezzo metro con Buffon a terra. Dignitosa la ripresa, ma è sempre una goccia.SANTON 6Entra con il sentimento giusto. Dignitoso. Si candida per domenica, almeno quello.VERETOUT 6Combatte quando la battaglia è finita.PERES NGSi rivede allo Stadium un vecchio “cuore” Toro.FONSECA 4Primo tempo allo Stadium in stile Zeman e Luis Enrique, con tre gol presi; la sveglia arriva nella ripresa, ma poca roba. La solita squadra timida e impaurita, che reagisce solo quando le prende. Così non si va avanti, così non si vince il derby.ROCCHI 6Stavolta si difende discretamente.