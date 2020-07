© RIPRODUZIONE RISERVATA

Micki resterà alla Roma, anche dopo la fine della stagione. Lo ha annunciato il club: esteso il prestito di Henrikh Mkhitaryan fino al termine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21. L’attaccante ha un contratto con l’Arsenal che scadrà a giugno 2021, ma ha trovato un accordo con un Gunners per svincolarsi a partire dal 30 agosto 2020, la Roma, quindi, lo potrà tesserare come se fosse un parametro zero. Una formula che lascia presumere che tra i due club ci possano essere in futuro degli affari di mercato e tra i maggiori indiziati c’è Justin Kluivert. Un’operazione andata in porto anche grazie al procuratore dell’attaccante classe ’89 Mino Raiola che ha assicurato al calciatore un accordo di un anno con opzione per il secondo. Accordo trovato con il Chelsea per Zappacosta: il terzino resterà fino a fine stagione. Più complicata la trattativa che riguarda Chris Smalling: il difensore resterà a Trigoria fino al termine della stagione, ma l’incognita il via libera del Manchester United all’Europa League. Il centrale ha convinto Fonseca che vorrebbe trattenerlo anche per la prossima stagione, ma gli inglesi per liberarlo in Europa chiedono l’acquisto a titolo definitivo. Intanto, Fonseca a Trigoria vuole terminare dignitosamente la stagione: con l’Udinese potrebbe rientrare tra i convocati Zaniolo che ieri ha svolto il secondo allenamento completo con la squadra.REGALO DI COMPLEANNOImpossibile vederlo in campo qualche minuto, ma la panchina il giorno del suo compleanno (domani compirà 21 anni) potrebbe rappresentare una carica in più per il finale di stagione. Rientrerà in lista anche Pau Lopez, ma il polso fratturato fa ancora male e, quindi, Mirante sarà ancora una volta chiamato in causa. Non è escluso che a centrocampo il portoghese si affidi a Villar, per lui si tratterebbe della seconda partita da titolare dopo quella vinta contro il Cagliari lo scorso primo marzo. È rientrato Mirko Antonucci cacciato dal Vitoria Setúbal per un video giudicato fuori dagli standard del club. L’attaccante si è messo a lavoro assieme ad altri calciatori rientrati a Trigoria, ma con la voglia di strappare la conferma: «È tempo di rialzarsi con tutta la grinta di cui sono capace per dimostrare il mio vero potenziale», ha scritto suo social scatenando la reazione divertita di Nainggolan: «Ma oggi tutti i calciatori sono diventati poeti?».