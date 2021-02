Roma-Milan dalle 20,45 diretta live: Fonseca per battere una grande, Pioli per rialzarsi

Fonseca per la prima vittoria contro una big. Pioli per superare il momento non certo positivo. Il pezzo forte della giornata di Serie A mette di fronte Roma e Milan. Il tecnico portoghese dietro è in emergenza: non ci saranno Smalling e Ibanez con Kumbulla che, anche se convocato, si dovrebbe accomodare in panchina. Spazio ancora a Fazio. L'assenza di Dzeko garantisce una maglia da titolare anche a Mayoral. L'allenatore rossonero invece sarebbe orientato a concedere un turno di riposo a Romagnoli - al centro delle critiche dopo le ultime prestazioni - per fare spazio a Tomori, arrivato dal Chelsea a gennaio. Ibrahimovic, a pochi giorni da Sanremo, guiderà l'attacco. Arbitra Guida. All'andata le polemiche furono tante.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral. All.: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

