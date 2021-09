Roma, Viña non si allena: in dubbio per il derby. Contro Lazio pronto Calafiori

Venerdì 24 Settembre 2021, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 14:41

A due giorni dal derby, Matias Viña ancora non ha recuperato. Il terzino della Roma rimasto vittima in allenamento di una distorsione al ginocchio, oggi ha svolto una seduta personalizzata lasciando cadere quasi ogni speranza di recupero. Una tegola per Mourinho che contava di riaverlo in tempo per la stracittadina, ma che invece dovrà ripiegare su Calafiori ieri autore dell’assist per il gol di Abraham che ha deciso la partita con l’Udinese: «Deve avere più fiducia in sé e su un suo corpo perché ha avuto tanti problemi gravi ma non si deve spaventare per piccole cose o chiedere il cambio con la prima sensazione negativa. Deve essere più uomo, ha un cuore veramente giallorosso e grande», ha detto lo Special One nel post gara.

La probabili formazione anti-Lazio

Calafiori sarà l’unico romano e romanista nelle fila giallorossa, il doppio giallo rimediato dai Pellegrini con i friulani lo costringerà a saltare il derby. Sono almeno un paio le alternative che sta studiando il tecnico per sostituirlo: spostare al centro della trequarti Mkhitaryan e schierare a sinistra El Shaarawy (la più probabile), oppure, decentrare Zaniolo e posizionare Carles Perez a destra. Più complicato l’impiego di Shomurodov assieme ad Abraham visto l’esperimento di Verona che ha modificato eccessivamente gli equilibri della squadra. Quasi scontato il resto della formazione: in difesa Karsdorp, Smalling (o Ibanez), Mancini e Calafiori; a centrocampo Cristante e Veretout; in attacco Abraham.