Roma, Zaniolo torna sui social e fa festa con Abraham: «Stremati ma felici»

Giovedì 23 Settembre 2021, 23:39 - Ultimo aggiornamento: 23:40

È durato pochissimi giorni lo 'sciopero' social di Nicolò Zaniolo, che aveva staccato il suo account Instagram dopo il 3-2 incassato dalla Roma a Verona e le troppe critiche piovute su di lui. Questa sera la storia è diversa: i giallorossi di Mourinho hanno conquistato i tre punti contro l’Udinese, la prestazione di Nicolò è oltre la sufficienza e allora per festeggiare l’esterno ha “riacceso” Instagram. Ha postato una foto all’interno degli spogliatoi assieme ad Abraham (autore del gol) con la didascalia: «Stremati ma felici». Zaniolo domenica prossima giocherà il derby con l’obiettivo di essere uno dei protagonisti, non potrà farlo il capitano Pellegrini espulso stasera per doppia ammonizione. Una decisione dell’arbitro Rapuano che Mourinho non ha digerito nel post gara, criticandola attraverso un post sui social: «Giocare dopo una sconfitta non è mai facile, e vincere di nuovo è una bella emozione, anche se qualche ragazzo ha deciso di essere il protagonista».