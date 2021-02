Roma, Ibanez: «Lo spirito di squadra è ottimale, siamo in un buon momento»

Accanto a Fonseca in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Braga c’era Roger Ibanez, domani titolare vista l’assenza per infortunio di Smalling e Kumbulla.

Il momento della Roma. «La Roma è in un momento molto buono. Abbiamo l’atteggiamento giusto per competere in qualsiasi campionato, c’è uno spirito di squadra ottimale che dà ancora più forza».

Motivazioni in Europa League. «È vero che l’Europa League non è la Champions, ma è importante e ci giocano grandi squadre. Serviranno tutte le motivazioni per arrivare il più lontano possibile».

