Roma, forfait Mirante contro l'Entella: infortunio al polpaccio. Manolas resta in infermeria

La partita di Coppa Italia contro l’Entella (lunedì 14 ore 21) avrebbe potuto rappresentare per Antonio Mirante l’opportunità di aggiungere minuti alla sua carriera alla Roma. Di Francesco lo ha utilizzato appena due volte in stagione nei match contro Udinese e Viktoria Plzen e non potrà farlo contro la squadra Boscaglia per un infortunio muscolare al polpaccio che in queste ore lo sta tenendo in infermeria. Al suo posto potrebbe giocare il titolare Olsen oppure, se il tecnico lo riterrà pronto, il giovane Fuzato. Resteranno in tribuna Manolas ancora alle prese con la lesione muscolare al flessore della coscia destra, De Rossi (lesione alla cartilagine del ginocchio, rientro previsto per fine gennaio) e Nzonzi reduce da una lussazione del quarto dito del piede sinistro. Tornano a disposizione, invece, Santon e Coric, resta acciaccato El Shaarawy vittima nei giorni scorsi di una sindrome influenzale.COSI’ IN CAMPOIl modulo anti-Entella sarà il 4-2-3-1, in porta dovrebbe partire Olsen, la linea difensiva sarà composta da Florenzi, Fazio, Jesus e Kolarov. Con il centrocampo decimato, gli unici uomini a disposizione saranno Cristante e Lorenzo Pellegrini sulla mediana e Zaniolo che occuperà il ruolo di trequartista. Esterni giocheranno Under e Perotti (in ballottaggio con Kluivert), mentre in attacco spazio a Schick, con Dzeko pronto a rientrare in campionato.