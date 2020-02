Roma, Fonseca: «Il Siviglia è la squadra più forte dell'Europa League»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ilè la squadra più forte della competizione».commenta così l’urna di Nyon che ha pescato per i giallorossi uno dei club più complicati da battere rimasti nella competizione. Il Siviglia di Monchi è arrivato agli ottavi di Europa League eliminando il Cluj: «È una squadra che conosco bene così come conosco l’allenatore. Hanno giocatori di esperienza, in questo momento sono quarti in Liga con gli stessi punti dell’Atletico. Hanno cambiato molto in questi anni così come noi. Hanno fatto nuovi investimenti e hanno un sistema di gioco e un modo di pensare diverso rispetto al nostro».LEGGI ANCHE --> Roma, Zubiria: «Monchi all'Olimpico sarà il benvenuto» La Roma disputerà la prima partita contro ilin trasferta: «Sarà molto importante, in questo momento il vantaggio è del Siviglia che gioca a casa, ma se faremo un buon risultato sarà meglio per noi. Non mi aspettavo l’eliminazione di Ajax e Arsenal dall’Europa League, sono squadre forti».