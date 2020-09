© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ad Guido Fienga potrà uscire dall’isolamento che si era imposto dopo essere entrato in contatto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (positivo al Covid-19) in occasione dell’assemblea di Lega a Milano lo scorso mercoledì. Il dirigente è risultato negativo al secondo tampone e ha potuto incontrare il presidente Dan Friedkin e figlio senza rischi, dopo che erano arrivati nella Capitale da ormai quattro giorni. Ieri il presidente ha passato tutta la giornata a Trigoria dove ha partecipato a riunioni e video-conferenze per prendere sempre più padronanza del mondo giallorosso, un’avventura che porterà avanti da solo senza aprire le porte a nuovi soci. Nei prossimi giorni, invece, è in programma l’incontro con il sindaco di Roma Virginia Raggi e non sono escluse altre riunioni istituzionali, ma al momento l’agenda resta top secret. Friedkin non ha necessità di pianificare tutti i meeting nell’arco di una settimana come faceva il suo predecessore, perché le sue intenzioni sono quelle di essere molto presente nella Capitale facendo spola con gli Stati Uniti. E mentre nelle segrete stanze del centro sportivo si costruisce la Roma del futuro, Fonseca sta facendo i conti con quella del presente: Perotti si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione muscolare che lo terrà in infermeria per circa due/tre settimane, Kluivert è tornato a disposizione dopo che i tamponi hanno dato esito negativo e aver svolto le visite di idoneità e Pedro si è allenato con i compagni evitando i contrasti per preservare la spalla infortunata. Zaniolo, invece, è ancora fermo in Austria dove ha subito l’operazione per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro, venerdì sarà dimesso e comincerà il percorso riabilitativo a Trigoria: «Non verrà messa alcuna pressione su Nicolò e non sono stati affrettati i tempi di recupero del precedente infortunio», ha assicurato il responsabile sanitario della prima squadra Massimo Manara.Domani mattina la Roma sarà in Procura federale per difendersi dall’esposto del Napoli che ha segnalato una violazione delle norme anti Covid in occasione del match del 5 luglio al San Paolo.