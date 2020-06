© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una settima prima che il campionato si fermasse, Paulo Fonseca aveva trovato la formula giusta per ridare linfa vitale al suo attacco reduce da un mese e mezzo di scarsi risultati e pochi gol. L’infortunio di Nicolò Zaniolo il 12 gennaio ha inciso nell’equilibrio del reparto offensivo e non è un caso se da quel giorno la Roma ha totalizzato appena 10 punti in 7 partite. Ed è così che il terreno guadagnato per il posto in Paradiso chiamato Champions è stato gettato alle ortiche e la squadra del portoghese si è ritrovata al quinto posto in classifica a tre punti dall’Atalanta, che ha ancora una partita da giocare.Fonseca sta lavorando per riprendere dalle due vittorie contro Lecce e Cagliari e lo sta facendo lavorando sulla fase offensiva cercando gli esterni adatti (e più prolifici) da schierare: qualche indizio c’è stato nella prima partita in famiglia del 2 giugno in cui Perez e Mkhitaryan da una parte e Under e Kluivert dall’altra hanno formato le coppie degli esterni d’attacco. Un match intenso, in cui Gianluca Mancini per arginare la foga dei compagni ha riportato la slogatura del gomito che lo terrà fermo per una decina di giorni con tanto di tutore (non è in dubbio per il match contro la Sampdoria). E a volte il tecnico è chiamato a frenare anche l’agonismo eccessivo durante gli allenamenti soprattutto da parte dei più giovani che hanno voglia di conquistarsi il posto da titolare per la ripresa.Sulla destra, quando tornerà Zaniolo, saranno in tre a lottare per una maglia: Under, Perez e Nicolò. Se il turco è tra primi indiziati per una cessione estiva, Perez è sicuro di restare a Trigoria anche il prossimo anno dato che la Roma lo ha acquistato dal Barcellona a gennaio per un totale di 11 milioni di euro più bonus. Carles appare motivato ed è riconoscente a Fonseca per averlo convinto a vestire la maglia giallorossa lasciando un club blasonato come quello blaugrana: «Se sono qui è anche grazie alla fiducia che mi ha dimostrato sin dalla prima volta che ci siamo sentiti. È una persona con le idee molto chiare, ha grande conoscenza calcistica e gli piace giocare con uno stile che a me piace, che punta a mantenere il controllo del gioco e del pallone piuttosto che inseguire l’avversario», le sue parole ai canali del club. Nelle ultime settimane Perez ha dato segnali convincenti al tecnico che lo sta seriamente considerando per un posto da titolare, proprio come accaduto nelle due partite di Europa League contro il Gent in cui (all’andata) ha segnato il suo primo gol giallorosso. Carles è pronto sia sul piano fisico che mentale: «Nel calcio tutto dipende da noi stessi, nessuno ti regala niente, ogni traguardo va conquistato con le proprie forze», ha detto citando un consiglio dispensato da Xavi. Pillola di mercato: c’è l’interessamento per Montiel, terzino destro del River Plate. E’ lotta a due con il Valencia.