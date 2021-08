Diretta. La conferenza stampa di José Mourinho prima di Roma-Fiorentina alle 13

Sabato 21 Agosto 2021, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 13:02

A Trebisonda, in Turchia, è andato tutto come da piani (più o meno): José Mourinho al debutto sulla panchina della Roma ha portato a casa il risultato e ha ipotecato il passaggio alla fase a gironi della neonata Conference League. Ora, però, è tempo di pensare alla Serie A che, per i giallorossi, inizierà domenica 22 agosto alle 20:45 all'Olimpico contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico portoghese.

Come sta la squadra fisicamente?. «Le vittorie aiutano a recuperare, quando si vince la stanchezza non è la stessa dopo una sconfitta. Nessun infortunio in quella partita, neanche piccoli. Stiamo tutti bene, preparati, ovviamente abbiamo giocato 48 ore ma il calcio di oggi è così. Puoi giocare ogni tre giorni e se hai una rosa che può aiutare in momenti di difficoltà è meglio. Abbiamo bisogno di giocare, contro il Trabzonspor, abbiamo sentito la differenza di una squadra che ha giocato tre partite ufficiali. Non farò tanti cambi, abbiamo quattro partite di fila, domani sarà la seconda poi il Trabzonspor e la Salernitana. Andremo partita dopo partita e non penseremo alla stanchezza».