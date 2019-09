Al Laghetto dell’Eur torna la Re boat national race

Ultimo aggiornamento: 18:15

Torna a Roma la “regata riciclata”, l’evento dedicato alla sensibilizzazione ambientale, che ha lo scopo di diffondere, attraverso il gioco, lo sport e lo spettacolo i temi del recupero, riuso e riciclo. Si tratta della Re boat national race. La competizione è diventata, in occasione della decima edizione, una gara nazionale che accompagna giovani, sportivi, gruppi e famiglie, in un percorso di creazione e realizzazione di imbarcazioni green, tutte completamente composte con materiali riciclati, ponendo in questo modo l’attenzione sull’importanza dello spirito di squadra e della difesa dell’ambiente, a partire dalle piccole azioni quotidiane, per evitare l’inutile dispersione di materiali inquinanti.I Green team, circa 15 squadre provieniti da tutta Italia, hanno iniziato a costruire le imbarcazioni da gara a partire lo scorso 1 settembre all’interno del Cantiere delle Re Boat. Qui i partecipanti hanno trovato una “dispensa” piena di oggetti di plastica, legno, acciaio da riusare. Tutto nell’intenzione di dare una “seconda vita” a materiali che sarebbero finiti nel cestino, così da costruire e decorare le originali, colorate e fantasiose recycled boat.