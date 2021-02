Roma, Fonseca risale sul podio e convince i suoi giocatori: la squadra non dipende più da Dzeko

Missione compiuta: la Roma è di nuovo sul podio dopo il successo, meritato e convincente, contro l'Udinese all'Olimpico (3-0). Sorpassata la Juventus, caduta ieri al Maradona, e superato pure il Napoli (avanti solo per la differenza reti). E confermato anche il trend stagionale: en plein contro le formazioni dal 9° posto in giù, con 12 successi su 12 partite. Proprio contro i bianconeri di Gotti hanno già concesso il bis. Finora è sufficiente per restare in zona Champions, anche se i giallorossi per andare sul sicuro dovranno comncviare a vincere anche contro le big.

CENTRAVANTI DI SCORTA

Il protagonista del lunch match è Fonseca. Che preferendo, come previsto, ancora Mayoral a Dzeko ha voluto dimostrare alla squadra chesi può vincere pure senza capitano: 3 vittorie su 4 partite, senza averlo schierato dall'inizio. Il gruppo davanti al singolo. Dzeko, probabile titolare giovedì a Braga in Europa League, entrerà con il risultato già in cassaforte (sul 2-0, a metà ripresa), partecipando all'azione del 3° gol. La Roma gioca bene e non rischia niente. E ha equilibrio.

PARTENZA DECISIVA

In 25 minuti i giallorossi si riprendono il 3° posto. Assalto entusiasmante guidato da capitan Pellegrini. Veretout si sbriga a segnare la sua doppietta (già 10 gol stagionali): di testa su cross di Mancini e su rigore concesso da Giacomelli per lo sgambetto di Musso a Mkhitaryan. Veretout disegna anche l'assist per Pellegrini: il Var Banti, però, annulla la rete per il precedente fallo di Mkhitaryan su Stryger Larsen. La difesa, con Cristante nuovamente centreale, è in emergenza. Ma tiene. Bene Mancini. In pieno recupero il tris di Pedro che ha avuto spazio nella ripresa insieme con Dzeko, Diawara e Peres. Turnover anche in corsa, dunque, pensando alla trasferta in Portogallo.

