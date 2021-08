Roma choc, a Siviglia perde anche la testa

Domenica 8 Agosto 2021, 00:36 - Ultimo aggiornamento: 00:38

Più che al Benito Villamarin sembrava di essere alla Plaza de Toros. Già perché Betis-Roma da amichevole si è trasformata presto in una corrida. Finisce 5-2 per gli spagnoli con i giallorossi che rimangono in 8 (espulsioni per Pellegrini, Mancini e Karsdorp) in campo e con la panchina che viene azzerata dello staff tecnico. Allontanati anche Mourinho, il vice Sacramento e il preparatore dei portieri Santos. A scatenare l'ira giallorossa il gol del 3-2 di Moreno, segnato palesemente dopo un tocco con il braccio del calciatore del Betis. Protesta Pellegrini, giallo che si somma a quello rimediato nel primo tempo. Mourinho entra in campo per difendere il suo Capitano: rosso anche per lui. Si riprende a giocare ma alla prima occasione Mancini cerca e trova l'espulsione per una sbracciata sul volto di Borja Iglesias. Non finisce qui. In 9, la Roma trova il modo di finire in 8: Karsdorp entra durissimo su Joaquin, espulsione diretta. Nel frattempo il pessimo arbitro Vazquez ha pensato di allontanare anche i due componenti dello staff dello Special One. Il preparatore atletico Rapetti, rimasto in panchina, urla contro tutto e tutti. Di certo la direzione del direttore di gara spagnolo non ha fatto nulla per rasserenare gli animi.

Nervi saltati

Sorprende però come alla Roma siano saltati i nervi. Perché un conto è difendere Mkhitaryan colpito duramente da Pepe, come accaduto contro il Porto non più tardi di una decina di giorni fa. Un altro è la brutta figura rimediata ieri. Non può essere un errore, seppur incredibile dell'arbitro, a mandare in tilt calciatori e staff tecnico. Soprattutto in un'amichevole, per una gara che a questo punto della stagione conta poco e nulla. L'impressione è che questa reazione nasconda qualcos'altro. E Dzeko in panchina, vicino ai saluti, potrebbe essere una parziale spiegazione di un nervosismo fuori controllo. Di un gruppo prossimo a perdere il suo leader.