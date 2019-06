Domani alle 14 presso il CONI si terrà la conferenza stampa di Francesco Totti. Per accreditarsi è necessario compilare il form “Press” su https://t.co/FxZqA2LRHU. I posti sono limitati. La conferma di avvenuto accredito sarà inviata tramite email. — Francesco Totti (@Totti) 16 giugno 2019

Ultimo aggiornamento: 15:40

Adesso è ufficiale: «Domani alle 14 presso il CONI si terrà la conferenza stampa di Francesco Totti». Con questo tweet stringato l’ex numero 10 ha annunciato che parlerà davanti alle telecamere, il messaggio è seguito da alcune indicazioni per i giornalisti che vorranno accreditarsi. Totti annuncerà il suo addio alla Roma dopo due anni trascorsi da dirigente in cui la sua opinione spesso non è stata presa in considerazione. Il futuro di Francesco sarà da scoprire: dalla Figc alla Uefa, sono decine le offerte di lavoro recapitate a uno degli attaccanti più amati dal pubblico romanista.