Red Public, società al 100% femminile: chiuderà il 2021 con un fatturato di 5 milioni di euro

Giovedì 30 Settembre 2021, 18:37

Fondata nel 2018 da Giada Maldotti, che è l'amministratore delegato, Red Public è un'agenzia di consulenza strategica, la prima al 100% femminile. Il presidente, che ne ha acquisito la maggioranza, è l'a.d. della Roma, Guido Fienga. La sigla, con headquarters a Milano, ha uffici anche a Roma e a Londra, e si è resa protagonista di un trend decisamente positivo, con previsione di chiudere il 2021 con un fatturato di cinque milioni di euro con una crescita di 10 volte rispetto al 2020. Numeri importanti. Inoltre, Red Public è specializzata in tre principali ambiti di intervento che comprendono integrazione di diverse competenze, promozione di una cultura inclusiva all’interno dei luoghi di lavoro, gestione aziendale e consulenza in ambito di transizione digitale. In particolare, si occupa di iniziative per inclusività e gender equality, strategia e PMO, e trasformazione tecnologica e digitale. La vision si basa sul concetto di passione per il proprio lavoro, la mission è aiutare le imprese a comprendere che un team inclusivo e diversificato in azienda crea valore.

La filosofia di Giada Maldotti

La filosofia riflette il desiderio di Giada Maldotti di creare una metodologia lavorativa basata su uguaglianza e inclusione su tutti i livelli, partendo dall’investimento nel talento femminile nella fase iniziale della carriera di una giovane professionista, per supportare le donne in ogni momento lavorativo favorendone lo sviluppo in ottica di leadership femminile. Grazie alla fiducia ottenuta finora dal mercato, l’azienda ha in previsione la creazione di un numero crescente di posti di lavoro al proprio interno. Red Public prevede di chiudere l’anno con 70 professioniste assunte a tempo indeterminato. Stima una crescita che porterà lo staff a 150 professioniste nel 2022 e a oltre 200 entro il 2023. L’obiettivo è fornire un numero crescente di posti di lavoro, per arricchire il proprio team di consulenti e riscontrare finalmente, tramite l’applicazione del proprio modello, un impatto positivo sulla Gender Equality nel mondo professionale.