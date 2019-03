Claudio Ranieri commenta così il ko in casa della Spal: «Abbiamo giocato contro una squadra e noi non siamo stati squadra. Abbiamo perso tutti i duelli a terra. Tra noi e loro i più determinati erano loro. Dobbiamo essere più squadra e migliorare a livello fisico e tatticamente. Abbiamo corso anche noi, ma male». «Se la Roma va in Champions c'è un programma, altrimenti cambieranno aria in parecchi», ha concluso Ranieri. Ultimo aggiornamento: 20:44





