l presidente Viola non mi avrebbe mai permesso di andare alla Juve». Roberto Pruzzo, 65 anni, centra subito il bersaglio come fosse ancora il centravanti della Roma . Si infila la maglia indossata per 10 anni e in 314 partite (138 reti, 106 in A). E con mira d’altri tempi: 3 volte capocannoniere. «Ecco perché l’Ingegnere mi avrebbe impedito di lasciare Trigoria. Non solo per una questione d’affetto. Mai rinforzare i rivali».La situazione attuale è ben diversa: pensa che la Roma abbia meno appeal per i campioni italiani e stranieri?«Non credo, ma il paragone con quarant’anni fa non si può fare. Viola, quando ha avuto la possibilità, è stato capace di togliere giocatori proprio al club bianconero. Gente di esperienza e di carisma per indebolire la rivale. Da Benetti e a Manfredonia».Quindi?«Dzeko deve restare. Fa la differenza. Quando gli dai la palla, è come metterla in banca. La Roma davanti è all’altezza delle migliori: Mkhitaryan e Pedro sono calciatori di primo piano, Zaniolo è tornato e anche altri possono collaborare con il centravanti: Under, Kluivert e Perez. Qualcuno magari partirà, ma servirà per migliorare la squadra nei ruoli ancora scoperti».Non sembra preoccupato, anche se Fonseca, a meno di 2 settimane dall’inizio del campionato, non sa ancora su chi potrà contare.«Io ho fiducia nella nuova proprietà. Sia chiaro: non ha il tempo per ribaltare la rosa in pochi giorni. Così i primi sei mesi saranno di studio e valuteranno anche i giocatori, tanto per lo scudetto corrono solo la Juve e l’Inter. Ma mi aspetto qualche colpo di mercato prima del via».Dzeko, intanto, ha già detto sì alla Juve che però prende tempo. Se andasse via, si accontenterebbe di Milik?«Certo. Gran bel giocatore e nonostante i gravi infortuni. Ha ventisei anni, è uomo d’area. C’è chi storce la bocca. E allora chi vai a prendere? Andrebbe benissimo. I problemi della Roma, però, non sono davanti».E dove, allora?«Dietro. La difesa è da rifare. Magari puntando su Smalling che si è ambientato alla grande e andando a completare il trio di centrali con almeno altri due giocatori. Ha salutato Kolarov, non uno qualsiasi. Va sostituito. E Ibanez da solo non è sufficiente. Poi non so se arriverà qualcuno pure per le fasce».A sinistra potrebbero bastare Spinazzola e Calafiori. A destra, invece, c’è solo Bruno Peres. Non è poco?«Ma non c’è ancora Florenzi?»Si, ma è sul mercato come diversi del gruppo di Fonseca. Qualche cessione è da evitare?«Bisogna vedere chi parte. Io cercherei di liberarmi di chi ha dimostrato di non essere all’altezza. Non pochi... E rinuncerei a qualche over 30».L’attacco è ok e la difesa da ricostruire. E il centrocampo?«Va bene. Veretout, Pellegrini, Diawara, Cristante e Villar: sono pronti, anche i più giovani».Approva la conferma di Fonseca?«Sì, gli va concessa la seconda chance. Avrà le idee più chiare e conoscerà meglio le squadre italiane. E i nostri segreti. Deve dare una mano la società a schiere i giocatori da tenere. L’anno scorso Commisso confermò Montella. Poi lo ha esonerato in corsa. Nessuno ha certezze in casi del genere, soprattutto quando la proprietà è nuova. I Friedkin sono chiamati a sostenerlo, anche per più di un tifoso ha qualche dubbio».Richiamerebbe Totti?«Subito. Ha passione. E conosce i giocatori. Lui li sa scegliere»».Gli stadi, per ora, restano chiusi. Come ha preso la conferma della decisione di rinunciare al pubblico?«L’ho accettata. Triste, però. Ve lo dice chi ha giocato sempre o quasi davanti a settantamila spettatori».