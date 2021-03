Lazio, la prima udienza del caso-tamponi rinviata al 26 marzo

Il giorno del giudizio. Anzi, subito del rinvio, come da noi preannunciato. La Lazio stamattina alle 11 si è presentata a processo, ma dopo mezz’ora il giudice Mastrocola ha accettato il rinvio a venerdì 26 alle ore 11 della prima udienza del caso tamponi al Tribunale Federale, davanti al quale sono stati deferiti il club capitolino, i medici Pulcini e Rodia, e il presidente Lotito, oggi impegnato con l’Assemblea della Lega. Lo hanno concordato in videoconferenza l’avvocato Gentile, il pm Chiné e anche l’avvocato Chiacchio, che assiste il Torino come parte interessata ad essere ammessa come parte civile.

